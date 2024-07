Muravera, i turisti furbetti colonizzano Costa Rei: “Ombrelloni piantati chiusi nei primi 20 metri di spiaggia”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Vicinissimi alla riva, una sorta di prima fila non autorizzata ma pretesa a suon di ombrelloni e sedie e teli piazzati da prima dell’alba o anche dalla sera prima. L’estate 2024 vede, anche in Sardegna, il rispetto purtroppo di tutte le tradizioni, anche di quelle dei turisti furbetti. I controlli maggiori promessi dalle istituzioni sono rimasti tali, almeno vendendo cosa succede anche a Costa Rei, maxi spiaggia Muravera: “Questa è la situazione che si prospetta all’arrivo in spiaggia alle 9:15 del mattino. I turisti extra isolani, credendosi furbetti, piantano ombrelloni tenendoli chiusi, sistemano teli mare e spiaggine occupando l’arenile, soprattutto in prima fila, senza neanche presentarsi in spiaggia!”, denuncia una delle bagnanti provenienti da Cagliari, Francesca.

“È vergognoso che noi sardi dobbiamo sistemarci a 20 metri dalla battigia e per il quieto vivere dobbiamo stare anche zitti! È possibile che questa segnalazione arrivi alle orecchie della polizia Municipale?”.