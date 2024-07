Sanluri, nuovamente in azione la banda dello specchietto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A darne comunicazione è l’assessore alle Politiche sociali Pamela Tonin che lancia il messaggio attraverso i social. La zona in cui si aggira l’uomo è quella di Sanluri Stato e la trappola è quella di far finta di essere stati urtati e aver rotto lo specchietto di una macchina. Ecco allora che il truffatore cerca di raggirare la vittima chiedendo di essere risarcito sul momento. In tanti, purtroppo, cadono nella truffa poiché in buona fede: anche se il metodo è vecchio, rimane sempre efficace e ben collaudato.