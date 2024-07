Quartucciu, pecore sdraiate sul prato tra i giochi dei bimbi: abitanti in rivolta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non è una novità ma rimane sempre una situazione non compatibile con l’igiene pubblica: ovini al pascolo per strade, piazze e parchi, le segnalazioni si susseguono da giorni, l’ultima stamattina, in piazza Sunda rimbombano i campanacci appesi al collo dei simpatici animali. Una volta terminata la sosta, però, ciò che rimane a terra è un tappeto di escrementi maleodoranti e qualche parassita pericoloso per l’uomo. Zecche e pulci, precisamente, come ben spiega un residente che, con smartphone in mano, ha ripreso il gregge di pecore. “Ecco i ricordini visibili che lascia l’ormai famoso gregge di pecore che viene fatto pascolare a Quartucciu.

Quelli invisibili sono le zecche e le pulci. A questo punto vi chiedo: Con chi ci dobbiamo lamentare? Chi dobbiamo contattare e come?”. Innumerevoli, infatti, le segnalazioni effettuate, anche le forze dell’ordine sono intervenute la notte scorsa senza poter fronteggiare il problema. Intanto la questione diventa incandescente e il pascolo per le strade del centro abitato un caso che sta creando non poche polemiche tra i residenti.