Monserrato, carenza di posti letto al Policlicnico: “Da 2 giorni siamo ricoverati in corridoio”

Carenza di posti letto al policlinico di Monserrato. Piero Cambuli di Cagliari: “Da due giorni sono ricoverato e, con altri pazienti, siamo nel corridoio perché non ci sono posti letto disponibili”.

A Radio CASTEDDU racconta: “Mi trovo nel reparto di medicina interna da ieri, prima ero al pronto soccorso, e questa è la seconda notte che passo in un letto nel corridoio, non ci sono posti a disposizione e non ci sono solo io, siamo diversi pazienti, ed è un problema per noi. C’è tra l’altro pochissimo campo per internet, quasi niente, non ci sono prese di corrente dove poter ricaricare il telefonino. Ho trovato una presa nel bagno e sto riuscendo a ricaricarlo così. Ho avuto una specie di trombo nei polmoni e mi stanno facendo delle analisi, rimarrò qui ancora 5-6 giorni”.

Risentite qui l’intervista a Piero Cambuli di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU