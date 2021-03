Covid, variante inglese a Dolianova: il sindaco chiude tutte le scuole

Otto positivi in più a Dolianova, 2 di questi son variante inglese. Alcuni dei casi nella scuola dell’Infanzia ex Santa Maria e nella scuola elementare, le classi colpite andranno in quarantena. “Ho deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado”, ha annunciato il primo cittadino Ivan Piras, “le scuole dell’infanzia, le medie e le paritarie fino al 20 marzo. Siamo consapevoli dei disagi. Da domani mattina speriamo che tutti non si riversino nei parchi e nelle piazze. Ci affidiamo al buon senso. Non fateci adottare altre misure stringenti”.