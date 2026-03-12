Monserrato, addio agli storici pini di via Cesare Cabras.

I lavori per il rifacimento della strada vanno avanti, tra questi era prevista la rimozione dei pini che da decenni abbracciavano la strada: le radici, però, avevano creato numerosi disagi, tra cui il manto deformato che aveva creato visibili pericoli per automobilisti e centauri. Non solo: gli aghi di pino rendevano scivoloso l’asfalto e intasavano quotidianamente le caditoie. Queste problematiche hanno indotto l’Amministrazione a prendere la decisione di rimuovere le storiche piante per riqualificare la via con altre specie non invasive. Verranno messe a dimora le specie Jacaranda e palma americana.

Nonostante le spiegazioni espresse sull’abbattimento degli alberi, i malumori in città non si placano: “Uno scempio. Vedere alberi sani abbattuti fa male. L’ennesimo disastro compiuto da questa amministrazione” spiega pubblicamente la consigliera di minoranza Franca Cicotto.