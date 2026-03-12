Nel corso della mattinata, nell’ambito di un mirato servizio coordinato finalizzato al controllo delle aziende agricole e degli ovili situati nelle aree rurali, i Carabinieri della Stazione di Guspini, con il fondamentale supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e in collaborazione con il personale veterinario dell’ASL del Medio Campidano, hanno denunciato in stato di libertà un allevatore del luogo.

L’attività ispettiva si è concentrata presso l’azienda agricola gestita dall’uomo, già noto alle Forze di Polizia. Durante le verifiche, l’intuito investigativo e l’esperienza dei “Cacciatori” hanno spinto i militari ad approfondire il controllo anche nelle aree circostanti i fabbricati. L’accurata perquisizione ha così permesso di scoprire, abilmente occultato nel terreno e avvolto in un panno per proteggerlo dalle intemperie, un fucile semiautomatico calibro 12. Insieme all’arma, detenuta illegalmente e priva di qualsiasi giustificazione, sono state rinvenute anche ventiquattro cartucce caricate a pallettoni.

Le operazioni di ricerca sono state poi estese ai veicoli nella disponibilità dell’allevatore. All’interno della sua autovettura, i carabinieri hanno trovato un involucro in plastica trasparente contenente alcuni grammi di marijuana, compatibili con un uso di natura personale.

Alla luce di quanto emerso, il fucile e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i necessari accertamenti, anche di natura tecnica, volti a verificare l’eventuale utilizzo dell’arma in precedenti episodi delittuosi, mentre lo stupefacente è stato invece sequestrato in via amministrativa. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione abusiva di armi ed è stato contestualmente segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.