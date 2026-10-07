Intervento dei Vigili del fuoco dopo le 17 di oggi, per un incidente stradale avvenuto in via Nazionale, alle porte di Gonnosfanadiga, all’altezza dell’incrocio con la strada di collegamento con Villacidro.

Per cause in corso di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro.

La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento del Distaccamento di Sanluri.

Gli operatori, congiuntamente al personale sanitario intervenuto sul posto, hanno provveduto a liberare ed estrarre i conducenti, rimasti bloccati all’interno dei veicoli coinvolti.

Entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasferiti in ospedale in codice rosso. Per uno dei due feriti si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha consentito il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari.

I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale.