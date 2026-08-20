Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 21 agosto.

Tutta l’isola sarà interessata da tempo stabile e soleggiato, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. I venti saranno generalmente deboli e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

È dunque in arrivo un venerdì di sole, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 34°C. Allerta meteo per l’afa nelle aree più calde della Sardegna.

Curiosità: sapevate che una passeggiata in riva al mare può far respirare un’aria con una concentrazione di particelle molto diversa da quella dell’entroterra? Le onde, infrangendosi, generano minuscole goccioline di acqua marina che vengono disperse nell’aria sotto forma di aerosol: questo particolare microclima, fresco e umido, può rendere più piacevole la respirazione e contribuire al benessere delle vie respiratorie. 🌊☀️

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba