Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 25 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con qualche annuvolamento soprattutto in serata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione, mentre i mari saranno mossi, con il Mar di Sardegna localmente molto mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole prevalente e qualche annuvolamento. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non sono previste allerte meteo.

Ci aspetta dunque un venerdì prevalentemente soleggiato, con qualche annuvolamento in serata, venti deboli e temperature ancora miti, con punte fino a 30°C nel Cagliaritano. I mari saranno mossi, localmente molto mossi.

Curiosità sul clima di fine settembre: in Sardegna il mare conserva ancora gran parte del calore accumulato durante l’estate, mentre le temperature dell’aria iniziano lentamente a diminuire. È per questo che, nelle giornate soleggiate, a fine settembre può ancora sembrare piena estate sulle coste, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba