Sicurezza a Monastir, avviato il confronto con l’Amministrazione comunale: il Comitato Cittadino per l’Informazione, dedicato alla situazione della sicurezza e alle preoccupazioni manifestate da una parte della comunità in relazione alla presenza del centro di accoglienza e hotspot, ieri sera ha incontrato i vertici istituzionali.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di ascolto e confronto nel quale sono state raccolte le principali istanze e preoccupazioni espresse dai cittadini.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza pubblica, alla vivibilità del territorio, alle eventuali ricadute sulle attività economiche e alla necessità di rafforzare i percorsi di informazione, mediazione e confronto tra la comunità, le istituzioni e la realtà del centro.

Il Comitato ha ribadito la necessità che le problematiche segnalate dai cittadini vengano affrontate attraverso un confronto serio, costante e istituzionale, evitando che situazioni di tensione possano aggravarsi o essere affrontate soltanto quando l’emergenza è già manifesta.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’opportunità di proseguire il dialogo e di favorire un maggiore coinvolgimento della comunità, anche attraverso momenti pubblici di confronto, che potranno essere organizzati una volta acquisiti gli elementi e le risposte necessarie da parte delle istituzioni competenti.

Il Comitato ritiene infatti importante che eventuali iniziative pubbliche siano costruite con attenzione e possano rappresentare un’occasione concreta di ascolto e di proposta, coinvolgendo tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono interessati dalla situazione.

Il confronto avviato con l’Amministrazione comunale proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un percorso che metta al centro sicurezza, informazione, responsabilità istituzionale e vivibilità della comunità.

Il Comitato continuerà a informare la cittadinanza sugli sviluppi e sulle prossime iniziative.