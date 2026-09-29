Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 30 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Qualche annuvolamento potrà interessare localmente i settori meridionali e occidentali, ma senza fenomeni significativi. I venti saranno generalmente deboli e i mari poco mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti sud-orientali.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti settentrionali.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti orientali.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti orientali.

Non sono previste allerte meteo.

Per la giornata di domani ci aspetta pertanto un mercoledì stabile e mite, con temperature ancora gradevoli e massime che raggiungeranno i 31°C nelle zone più calde dell’isola. I venti saranno generalmente deboli e i mari poco mossi.

Curiosità: a fine settembre in Sardegna si percepisce uno dei contrasti più caratteristici del clima dell’isola: durante il giorno il sole può ancora regalare temperature quasi estive, mentre al mattino presto e dopo il tramonto l’aria diventa decisamente più fresca, soprattutto nelle zone interne. È proprio in questo periodo che il clima sardo passa gradualmente dalle atmosfere estive a quelle autunnali, senza un vero e proprio cambio di stagione improvviso.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba