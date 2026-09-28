Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 29 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di alta pressione che garantiranno tempo stabile e prevalentemente soleggiato. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con temperature ancora miti per il periodo. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti orientali e i mari poco mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest.

Non sono previste allerte meteo.

Ci aspetta dunque un martedì stabile e soleggiato, con temperature ancora miti e massime che raggiungeranno i 31°C nelle zone più calde dell’isola. I venti saranno deboli e i mari generalmente poco mossi.

Curiosità sull’autunno in Sardegna: l’autunno sull’isola arriva spesso in modo graduale. Anche dopo l’equinozio di settembre, le giornate possono rimanere soleggiate e miti, soprattutto lungo le coste, mentre nelle zone interne le temperature iniziano a calare più rapidamente durante la notte. È uno dei periodi in cui si percepisce maggiormente la differenza tra il clima ancora estivo del giorno e le prime atmosfere autunnali della sera.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba