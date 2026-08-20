“Fortunato faceva le cose più semplici e più difficili con la stessa naturalezza e non si vantava mai di niente. Con noi del vicinato parlava spesso dei suoi viaggi ma mai si vantava per avere vinto un incontro di boxe e di quel salvataggio lo sa solo chi l’ha visto.

Lo abbracciarono tutti ma nessuno lo aiutò perché era pericoloso c’erano gli scogli ma lui era forte come un toro e riuscì a portarlo su, e ai complimenti rispondeva con il solito sorriso: l’avrebbe fatto chiunque”.

Un ricordo che ha commosso tanto la figlia Carla, “mi piacerebbe conoscere la persona salvata o i suoi familiari. Papà andava spesso a Is Mortorius”.

Monserrato, Fortunato Manca eroe sul ring come nella vita: “A Is Mortorius salvò la vita ad una persona che stava annegando. Rischiò la sua vita ma riuscì a tirarlo fuori, con difficoltà per via degli scogli”. Un dettaglio della vita del pugile che nemmeno i familiari conoscevano, era un ragazzo e non raccontò questa storia ma pochi giorni fa, attraverso i social, è stato Alessandro Pibiri, oggi ha 74 anni, all’epoca dei fatti era un ragazzino, a rendere pubblica la prodezza che ricorda ancora perfettamente.