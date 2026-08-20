Quartu Sant’Elena, pericolo cani in via Gauguin e Monet: alcuni grossi maremmani liberi di vagabondare e introdursi dentro i cortili delle case in cerca, forse, di cibo e acqua. Sono cani pastore, sorvegliano un gregge di pecore “incustodito”, spiegano alcuni cittadini, “da giorni sollecitiamo affinché venga risolto il problema”.

“Viviamo nel terrore”, raccontano, “abbiamo dei gatti nel giardino, spero che non gli succeda nulla”. Non solo: “Abbiamo anche una carogna di pecora morta da quattro giorni a pochi metri dalla nostra abitazione”.

“Un problema molto serio” per la sicurezza delle persone e il benessere dei cani che possono girovagare per le vie della città, con il pericolo di essere travolti da qualche macchina in corsa. L’appello, lanciato pubblicamente, è quello di mettere in sicurezza gli animali affinché non possano fare incursioni nei cortili privati.