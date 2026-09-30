Una tragedia che lascia sgomenti e che ha visto spezzarsi in un’instante la vita di Giovanna Lo Chiatto e del bambino che portava in grembo. Come riporta Il Mattino, infatti, la 32enne – infermiera dell’Umberto I di Roma, era al nono mese di gravidanza e il piccolo avrebbe dovuto nascere il prossimo 4 ottobre.

Ieri sera, il malore fatale mentre si trovava nella sua casa di Mercogliano, in provincia di Avellino. Inutile la corsa dei soccorsi giunti immediatamente sul posto allertati dal compagno: per Giovanna e il suo bimbo non c’era più nulla da fare.

La Procura ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per tutti gli esami richiesti in questi casi.