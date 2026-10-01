Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 2 ottobre.

Tutta l’isola sarà interessata da infiltrazioni umide che determineranno una giornata con cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni di particolare rilievo. Sulle zone interne settentrionali e sui rilievi saranno possibili deboli piovaschi nel pomeriggio, mentre sui settori meridionali e orientali si alterneranno nubi e schiarite. In serata è previsto un generale miglioramento. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali e i mari da mossi a poco mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con nubi sparse e schiarite soprattutto nel corso della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari il cielo sarà nuvoloso con nubi in progressivo aumento e possibili deboli piogge nel pomeriggio. Sono previsti miglioramenti in serata.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Oristano farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest.

Non sono previste allerte meteo.

Ci aspetta pertanto un venerdì variabile, con molte nubi soprattutto sui settori settentrionali e occidentali dell’isola e possibili deboli piovaschi nelle zone interne. Le temperature resteranno miti, con massime fino a 29°C. In serata è atteso un generale miglioramento.

Curiosità sul mese di ottobre: in Sardegna è uno dei periodi in cui aumenta la possibilità delle prime piogge autunnali intense. Dopo mesi di caldo e siccità, il Mediterraneo è ancora molto caldo e, quando arrivano le prime perturbazioni più organizzate, può favorire la formazione di temporali anche localmente forti, soprattutto lungo le coste e nelle zone esposte.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba