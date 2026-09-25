Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 26 settembre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato. Sulla Sardegna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento in più sul litorale meridionale e sulle interne meridionali. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e i mari mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest.

Non sono previste allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 19°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 15°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest.

Non sono previste allerte meteo.

Ci aspetta un sabato stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa e temperature ancora miti, che raggiungeranno massime di 29°C. I venti saranno deboli o moderati e i mari generalmente mossi.

Curiosità sul clima della Sardegna: a fine settembre può ancora verificarsi il fenomeno delle “ottobrate anticipate”, con giornate caratterizzate da cielo sereno, temperature piacevoli e forte escursione termica tra il giorno e la notte. Nelle zone interne, infatti, al calar del sole le temperature possono scendere rapidamente, mentre nelle ore centrali si possono ancora superare i 25-30°C.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba