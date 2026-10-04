Monserrato, inciviltà al parco della Memoria, ancora una volta gruppi di ragazzini danneggiano il bene di tutti: presi di mira i giochi per i bimbi, residenti disperati, “non è normale né accettabile che alcune persone possano trascorrere la notte tra urla, schiamazzi e alcool, impedendo ai residenti di riposare fino alle 6 del mattino, per arrivare poi a danneggiare i giochi destinati ai nostri bambini”.

Durante la notte succede di tutto, impedendo a chi abita nella zona di via Marcantonio addirittura di riposare tranquillamente.

“Da cittadina monserratina credo sia arrivato il momento di dire con chiarezza che così non si può più andare avanti” spiega S.R. a Casteddu Online.

“La libertà e il divertimento non possono trasformarsi in mancanza di rispetto verso gli altri e, soprattutto, in vandalismo ai danni di beni che appartengono a tutta la comunità. Chi danneggia un bene pubblico non danneggia “qualcuno”: danneggia tutti noi e priva i nostri bambini di uno spazio che dovrebbe essere sicuro e decoroso.

In passato è stato necessario richiedere anche l’intervento dei Carabinieri. A questo punto credo sia doveroso che si faccia tutto ciò che è possibile per individuare i responsabili, a partire dalla visione delle telecamere, che a Monserrato si sono già dimostrate uno strumento efficace.

Chiedo quindi all’Amministrazione un intervento concreto e deciso. Non possiamo continuare a tollerare che pochi incivili compromettano la tranquillità di un intero quartiere e danneggino ciò che tutti noi contribuiamo a pagare.

La nostra comunità merita rispetto. E il rispetto deve valere anche di notte”.

Il sistema di videosorveglianza è sempre attivo e nel parco della Memoria ci sono 4 telecamere a doppio obiettivo, bensì riprendono in 8 punti.