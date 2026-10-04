Cagliari, ancora cimici nel dormitorio di via Ospedale: nonostante gli interventi contro i parassiti, gli ospiti segnalano il disagio che va avanti da maggio. Reti e materassi nuovi e già infestati e c’è chi addirittura dorme in terra per evitare di essere punto.

Il dormitorio è l’unica possibilità per riposare al sicuro durante la notte: accoglie chi una casa non ha e chi vive con poco o niente.

Ma da mesi le stanze sono infestate dalle cimici, l’ente che gestisce la struttura ha provveduto a debellare ma qualcosa deve essere andato male: le cimici ci sono ancora, la sanificazione dei locali è stata annullata dalla comparsa degli insetti. “Dormire la notte è impossibile” spiega un ospite a Casteddu Online.

Le richieste sono di un nuovo e più incisivo intervento per eliminare del tutto il problema.