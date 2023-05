Sestu, pronta l’area fitness per accogliere cittadini e appassionati dello sport

Sorge in piazza Caduti di Nassiriya, un vero gioiello per tutta la cittadina che da tempo attendeva la realizzazione di quest’opera.

“Il comune di Sestu beneficiario di un contributo ministeriale destinato agli investimenti per infrastrutture sociali, ha deciso di riqualificare l’ area al lato della Piazza Caduti Di Nassirya, legando uno spazio verde urbano all’ attività sportiva.

Grazie all’attività svolta dall’amministrazione in sintonia con l’Ufficio Ambiente, abbiamo un’area dotata di nuovo impianto d’ illuminazione, con zona fitness, fontanella e panchina. L’ obiettivo è quello di dar vita ad un nuovo spazio per la socializzazione in cui poter svolgere attività fisica all’ aperto, in un ambiente verde illuminato e sicuro” comunicano le istituzioni.

Un grande lavoro di squadra quello portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Paola Secci anche per valorizzare l’area e renderla completamente funzionale e fruibile alla popolazione. “Piazza caduti di Nassirya si presentava come un tassello verde privo di un’identità specifica e con una vegetazione rigogliosa ma non manutenzionata in modo straordinario da diverso tempo. Inoltre la totale assenza di illuminazione la rendeva inservibile nelle ore serali. Abbiamo perciò scelto – spiega Roberta Argiolas, assessora anche al verde pubblico e all’ambiente – di valorizzarla grazie al finanziamento ministeriale “infrastrutture sociali” intervenendo con una potatura straordinaria e l’installazione di una struttura polifunzionale utile a praticare attività sportiva all’aperto, dotata di apposito tappeto antitrauma.

L’installazione di una panchina, della fontanella e dell’illuminazione pubblica la rendono ulteriormente fruibile per gli sportivi sestesi e per tutti coloro che vogliano trascorrere qualche momento godendo del verde urbano.”

(Foto: Callisto Spiga)