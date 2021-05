La dinamite sbriciola gli ultimi silos del porto di Cagliari, la spettacolare demolizione (VIDEO)

I silos di Cagliari non ci sono più. Gli ultimi dodici giganti di cemento al porto sono stati tirati giù con quattro esplosioni alle 17:50. Quattro “boom” che cancellano un pezzo di storia, gli ex depositi di cereali erano giudicati a rischio crollo sin già dal 2011. Tramontata l’idea di convertirli in un albergo, la dinamite è stata l’unica soluzione: ora regnano polvere e detriti, che saranno presto portati via dalla ditta incaricata alla demolizione. Scompare un altro pezzo di città, in futuro nell’area ci saranno servizi e aree dedicate, come nei piani del Comune, a tutti i cittadini.

Ecco il video delle esplosioni Foto di Davide Loi.