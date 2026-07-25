Non omnis moriar: non si muore mai del tutto. Con questo detto latino oraziano la figlia Cinzia saluta il padre Giovanni Antonio Runchina, che è spirato oggi a 88 anni. Professore di Liceo, molti anni al Dettori di Cagliari, ma anche docente universitario molto rigoroso, Runchina è stato un docente di latino e greco, considerato tra i più colti in Sardegna e non solo. Sua era sempre la traduzione del testo nei vari esami di maturità, riportata il giorno dopo della prova in un giornale locale. Gli alunni lo ricordano con molta stima, anche se non era certo facile essere all’altezza del suo insegnamento. Certamente da annoverare tra gli intellettuali cagliaritani storici del mondo della scuola, stimato e anche temuto, per il suo carattere un po’ severo, lascia sicuramente un vuoto nel mondo scolastico sul versante umanistico.