Cagliari, i cittadini sulle vele nelle vie dello shopping: “Come a Valencia e Toledo”. Ma c’è chi chiede anche più alberi e manutenzione

Le vele per fare ombra nel centro storico fanno discutere. Sui social si è acceso il dibattito dopo la proposta approdata in Consiglio comunale per installare coperture leggere e stagionali nelle vie dello shopping. E tra dubbi e suggerimenti, sono tanti i lettori che vedono nell’iniziativa un’occasione per rendere Cagliari più vivibile durante le estati sempre più roventi.

“Ottima idea! Anche a Toledo e Valencia ci sono e fanno ombra che non guasta mai”, scrive un lettore, ricordando come questo tipo di soluzione sia già realtà in diverse città europee. Un commento che raccoglie il consenso di chi ritiene le vele un intervento semplice ma efficace per restituire vivibilità alle strade del centro e dare una mano anche ai commercianti.

C’è anche chi invita a superare le solite polemiche. “Quando le vedete nelle altre città sono una genialata e scrivete ‘come fanno in tutte le città del mondo’. Se qualcuno lo propone per Cagliari, invece, arrivano solo critiche. Mah!”, osserva un cittadino, difendendo il progetto e invitando a valutarlo senza pregiudizi.

Tra i commenti favorevoli, però, emerge anche una proposta ricorrente: affiancare alle vele una maggiore presenza di verde. “Se però si piantassero alberi sarebbe molto meglio ed esteticamente più bello”, scrive un lettore. Un altro è ancora più diretto: “Alberi dovreste piantare”. Per molti, insomma, le due soluzioni non si escludono, ma potrebbero convivere per rendere il centro ancora più fresco e gradevole.

Non mancano poi le perplessità legate alla gestione dell’intervento. Un lettore ricorda che un progetto simile era stato sviluppato anni fa durante alcune esercitazioni degli studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari e aggiunge: “L’idea è buona, ma cosa ne sarà dopo l’installazione? Manutenzione e pulizia costante o abbandono e degrado come per tanti altri interventi pubblici in città?”.

Altri propongono soluzioni differenti. “Meglio l’acqua vaporizzata”, suggerisce qualcuno, mentre un’altra cittadina guarda all’impatto sulle abitazioni del centro: “E i residenti che si affacciano cosa vedono dalle finestre?”.

Il confronto resta aperto, ma una cosa appare evidente: la proposta delle vele non è passata inosservata. Anzi, ha acceso una discussione su come affrontare il caldo record che ogni estate mette in difficoltà il centro cittadino. E se c’è chi preferisce più alberi e chi chiede garanzie sulla manutenzione, molti vedono nelle vele un’idea moderna, già sperimentata con successo altrove e che potrebbe contribuire a rendere Cagliari più accogliente, vivibile e attrattiva, senza rinunciare al fascino del suo centro storico.