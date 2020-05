Indice di contagio alto a Cagliari: lunedì parrucchieri e negozi non riapriranno

No a parrucchieri e negozi di abbigliamento di Cagliari. Lunedì non apriranno. Resteranno chiusi come le gioiellerie. E dire che in tanti ci avevano sperato, ma dovranno attendere altri 7 giorni. A gelare tutti il presidente della Regione Christian Solinas che, nella conferenza stampa di oggi, già dichiarato che il codice di contagio del capoluogo è superiore allo 0, 5. E quindi contrariamente alla gran parte dei comuni sardi dove i contagi non hanno superato la quota 30, non ci potranno essere riaperture anticipate nella città di Truzzu.

La settimana prossima, ha aggiunto Solinas, sarà calcolato il codice della città metropolitana. Il sindaco metropolitano Truzzu ha chiesto un dato aggregato per tutti comuni dell’ente.