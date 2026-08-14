

Pisacane schiera la stessa formazione che ha conquistato la seconda edizione del ” Trofeo Gigi Riva “con Caprile in porta Zé Pedro, Deiola, Rodriguez e Obert in difesa , Romano, Winks e Adopo a centrocampo con Fazzini a sostegno di Trepy e Mendy.

Inizio gara abbastanza lento per le due formazioni con i rossoblu che cercano di proporsi maggiormente in avanti; toscani che non disdegnano le ripartenze ed al 12° minuto si rendono pericolosi con Varela, bravo Caprile ad opporsi in angolo.

Cagliari vicinissimo al gol al 15° minuto prima con Mendy che sugli sviluppi di un corner battuto da Fazzini calcia di destro e colpisce il palo e pochi istanti dopo con Deiola che da fuori area trova il palo alla destra del portiere dell’Arezzo.

Tre minuti dopo Renzi atterra Deiola in area , l’ arbitro senza esitazione indica il dischetto,batte Deiola ma si fa ipnotizzare dal portiere Nunziante; l’ arbitro pero’ rivede l’ episodio al momento della battuta del rigore e lo fa ripetere in quanto Gilli è entrato in area prima del tiro di Deiola, al secondo tentativo Deiola non sbaglia e porta il Cagliari in vantaggio.

L’ Arezzo cerca di scuotersi e al 25°ci prova con Chierico il cui destro da fuori area finisce alto sopra la traversa.

Rossoblu in avanti al 34° con Adopo che allarga per Obert sul cui cross Mendy colpisce di testa in area, ma la palla finisce alta; tentativo aretino al 46° minuto con Chierico di testa ma e’ attento Caprile, finisce cosi’ il primo tempo con i rossoblu in vantaggio di un gol.

Ad inizio ripresa Borrelli rileva Mendy e si rende pericoloso al 51° minuto con un destro dal limite dell’area ,la palla finisce fuori di pochissimo alla destra di Nunziante.

Al minuto 54 doppio cambio per i rossoblu con Maldini che esordisce con il Cagliari rilevando Trepy e Kofler anche lui all’ esordio al posto di Deiola.

Ci prova l’ Arezzo al minuto 62 con Sala il cui tiro viene deviato sopra la traversa da Caprile, ma un minuto dopo l’ arbitro concede il rigore all’ Arezzo per un fallo di Obert su Sala, per poi ritornare sulla sua decisione a seguito di richiamo dal Var in quanto e’ Sala a calciare sul piede di Obert.

Al 67° minuto Pisacane sostituisce Fazzini con Felici , il caldo e la fatica si fanno sentire in campo ,al 75° minuto Arezzo pericoloso con Varela il cui sinistro da fuori area deviato rischia di sorprendere Caprile ; all’ 80° minuto Matteo Prati rileva Wincks e dopo pochi minuti viene ammonito per un brutto fallo su Tavernelli.

All’ 85° minuto Daniel Maldini si divora un occasione favorevole sparando alto ,mentre all’ 88° altra grande occasione con Felici che si fa parare il tiro da Nunziante.

Finisce uno a zero per i rossoblu che nonostante i tanti errori sottoporta superano l’ Arezzo e regalano la prima vittoria della stagione ufficiale ai propri tifosi.