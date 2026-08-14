Una laurea appena conseguita al Politecnico di Torino e una vita davanti. Tutto si è interrotto in un attimo per Lucia Casavecchia, ragazza di 22 anni di Diano d’Alba, in provincia di Cuneo.

La tragedia risale a questa mattina, quando la giovane si trovava nell’azienda vinicola di famiglia. Improvvisamente, il trattore – sembrerebbe guidato da un parente- si è ribaltato, schiacciandola. Inutile ogni sforzo per salvare la 22enne, per la quale non c’è stato nulla da fare.

Un dramma per tutta la comunità e la famiglia di Lucia, molto conosciuta e stimata nella zona.

Le forze dell’ ordine di stanno occupando della ricostruzione del drammatico incidente e cosa ha provocato il ribaltamento del mezzo.