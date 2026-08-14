Il Cagliari inizia la sua nuova stagione sportiva affrontando alla Unipol Domus l’Arezzo, per il primo turno della Coppa Italia, con fischio d’inizio alle ore 18.30.

Sono ventisei i giocatori convocati da Fabio Pisacane, con Daniel Maldini e Giuseppe Aurelio alla prima chiamata in maglia rossoblu; tra gli assenti figura Sebastiano Esposito, che ha presentato alla società un nuovo certificato medico, questa volta di quindici giorni, ancora con la motivazione relativa allo stress.

Prosegue il caso Esposito, su cui non ha voluto soffermarsi il tecnico rossoblu durante la consueta conferenza stampa di presentazione dell’incontro. Si è limitato, infatti, a riferire che il giocatore sarebbe stato assente.

Non figura tra i convocati neanche Kevin Carlos che, in base alle dichiarazioni espresse da Fabio Pisacane in conferenza stampa, avrebbe lavorato in estate con un preparatore atletico e verrà perciò valutato il suo eventuale possibile impiego per la prima gara di campionato; assente, inoltre, Yerry Mina, poiché è rientrato in Sardegna soltanto il 7 agosto, dopo aver partecipato ai Mondiali americani con la maglia della sua nazionale.

I rossoblu arrivano al primo appuntamento ufficiale di stagione dopo aver collezionato due pareggi nelle amichevoli fin qui disputate, rispettivamente con la Sampdoria, finita zero a zero e con l’Union Berlino, gara terminata per due a due. E dopo aver vinto la gara contro il Modena per uno a zero nonchè quella con il Nizza ai rigori per quattro a due.

Da valutare le scelte di modulo e di formazione che opererà il tecnico rossoblu, con il possibile impiego dal primo minuto o in corso di gara di alcuni dei giocatori che sono arrivati finora dalla sessione estiva di calciomercato, come Daniel Maldini, Giuseppe Aurelio, Harry Whinks, Alessandro Romano, Jacopo Fazzini e Raphael Kofler.

I rossoblu affronteranno l’Arezzo, nelle cui fila militano due ex, ovverossia Alberto Cerri e Artur Jonita.