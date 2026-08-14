Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 15 agosto.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno molto deboli occidentali, in attenuazione e in rotazione a meridionali, e il mare da poco mosso a quasi calmo.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 26°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per il caldo.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 25°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Ci aspetta dunque un sabato di sole, con venti molto deboli e temperature che raggiungeranno massime di 36°C. Allerta meteo per calore intenso nelle aree interne della Sardegna.

☀️ Curiosità: sapevate che nelle giornate molto umide il caldo viene percepito più intensamente? Quando l’umidità è elevata, il sudore evapora più lentamente e il corpo fa più fatica a disperdere il calore. Per questo la temperatura percepita può essere sensibilmente più alta di quella indicata dal termometro.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon Ferragosto a tutti!

A cura di Claudia Saba