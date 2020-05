Sardegna verso la riapertura, Solinas: “Ecco i codici”

Ecco i codici Rt. L’annuncio del presidente della regione Christian Solinas. Saranno pubblicati a breve i codice che consentiranno ai comuni di riaprire da lunedì parrucchieri, negozianti di abbigliamento e gioiellieri. Grazie al nuovo componente del comitato scientifico Giovanni Sotgiu, epidemiologo statistico dell’Università di Sassari, la Regione ha calcolato l’indice di contagio. Presto sarà pubblicato. Ma il presidente della Regione ha già dichiarato che in quasi tutti i comuni dell’Isola il codice non è calcolabile perché la quota non ha raggiunto i 30 contagi e il fatto è stato quindi sterilizzato.

Domani inoltre verranno pubblicati chiarimenti sull’ordinanza 20 (su pesca sportiva e spese vicino a casa anche nei comuni limitrofi).