Tragedia poco prima dell’inizio della sfilata di Sant’Efisio: Elena Siddi, 55 anni, originaria di Sarroch, è morta dopo essere stata colpita da un improvviso malore, quasi certamente un infarto, mentre si stava recando al punto di ritrovo del gruppo folk, indossando l’abito tradizionale.
Il dramma si è verificato in via Santa Margherita, nelle immediate vicinanze di piazza Yenne. La donna si trovava in auto insieme al marito, Matteo Etzi, carradori della festa.
Immediata la mobilitazione dei soccorsi, supportati dal dispositivo sanitario predisposto per l’evento. I primi interventi di rianimazione sono stati effettuati dagli operatori della protezione civile, seguiti dall’arrivo di due ambulanze medicalizzate.
Per oltre 45 minuti il personale sanitario ha tentato ogni possibile manovra per salvare la vita alla donna. Nonostante gli sforzi, però, non è stato possibile evitare il decesso.
Sotto choc il marito, organizzatore del carro, e i componenti del gruppo che, come ogni anno, erano pronti a sfilare con Elena.