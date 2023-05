Il nuovo singolo degli Zero Assoluto si chiama “Sardegna”: “Suoni, desideri e sensazioni forti”

Gli Zero Assoluto (Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi) tornano a sfornare singoli e quello nuovo, in uscita il diciannove maggio, proprio a ridosso dell’estate, si chiama “Sardegna”. Il duo della musica pop made in Roma sceglie così, a tratti anche inaspettatamente, di omaggiare l’isola al centro del mar Mediterraneo: “Questa canzone è nata in poche ore. È una sequenza di immagini che si susseguono tra ricordi, nostalgia e promesse. È un pezzo che evoca suoni, profumi, desideri, sensazioni forti e allo stesso tempo lontane. La abbiamo scritta con la collaborazione di SvegliaGinevra, una giovanissima cantautrice che apprezziamo molto”, spiegano Matteo e Thomas nella loro pagina ufficiale di Facebook.

Le sonorità di “Sardegna”? Chi ha già avuto modo di sentirla conferma in pieno lo stile degli Zero Assoluto: dolcezze mista a rapidità vocale per celebrare, a modo loro, l’estate e la Sardegna.