Balletto passa al gruppo “Solinas presidente”: Truzzu trema, maggioranza a rischio a Cagliari

Alessandro Balletto lascia Forza Italia e passa al gruppo “Solinas presidente”. Una bella rogna per il sindaco Paolo Truzzu. Perché la pattuglia di consiglieri che fa capo al Governatore, da tempo la spina nel fianco della maggioranza di centrodestra e che ha più volte costretto il sindaco a magre figure in aula facendo venire meno il numero legale, ora passa da 4 a 5 componenti e diventa è più forte. E minaccia concretamente la stabilità dell’ultimo anno di consiliatura cagliaritana. Il capogruppo Aurelio Lai, forte di 5 consiglieri, ma con un solo rappresentante nell’esecutivo, poco fa ha chiesto al primo cittadino un secondo assessorato in giunta. E Truzzu, che senza il gruppo di Lai rischia di perdere la maggioranza numerica, potrebbe essere costretto a dire sì. Per fare posto a un nuovo esponente indicato da “Solinas presidente” potrebbe perdere la poltrona nell’esecutivo uno degli assessori meno tutelati dal consiglio comunale. I nomi sono quelli di Alessandro Sorgia, Attività produttive, che da tempo ha perso i contatti col gruppo Psd’Az in aula e i tecnici Viviana Lantini, Politiche sociali e Alessandro Guarracino, Igiene del suolo.

Dietro la mossa di Balletto, che col suo cambio di maglia manda in fumo il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale e isola il presidente del consiglio Edoardo Tocco, relegandolo al gruppo misto, ci sarebbe, secondo alcuni, una precisa strategia del consigliere regionale Nanni Lancioni, artefice dell’operazione “Solinas presidente” che avrebbe così risposto politicamente alle dichiarazioni del consigliere regionale di Sardegna 2020 Stefano Tunis, che ha messo pubblicamente in dubbio la ricandidatura del presidente Christian Solinas alle prossime regionali. Lancioni avrebbe convinto Balletto ad abbandonare Tunis per abbracciare il Psd’Az in vista delle prossime regionali. Uno scossone che mira anche a ridimensionare Truzzu in consiglio comunale a Cagliari e anche nella corsa a viale Trento.