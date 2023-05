Schianto fra due auto sulla 131, all’altezza del chilometro 17 in zona San Sperate, vicino a Conforama. Traffico in tilt e soccorsi immediati: la dinamica è ancora da chiarire, ma una delle due auto è finita contro il guardrail e una persona, quella in condizioni più gravi, è stata portata in ospedale al Brotzu.

Quattro in totale le persone ferite, soccorse dal 118 e trasportate in diversi ospedali. L’incidente è avvenuto in direzione sassari.