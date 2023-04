“Il benessere animale”, appuntamento a Flumini di Quartu

INVITO APERTO A TUTTI GLI AMANTI DEGLI ANIMALI.

QUESTO POMERIGGIO PARCO PARODI, FLUMINI DI QUARTU ORE 17.

Un ‘ evento a tutela del benessere animale in collaborazione con la Dott.ssa Perseo Donatella, garante degli animali di Quartu, il comune di Quartu Sant’ Elena (un particolare ringraziamo a Juliana Amato) e Radio Zampetta Sarda.

Ci sarà Spino, il testimonial di Radio Zampetta Sarda per la lotta al randagismo, vittima di adozione irresponsabile e di abbandono, accompagnato da Alessandra e Mario.

Con la partecipazione di educatori cinofili che daranno risposta alle vostre curiosità, l’ Oipa, Giorgia Corda, Fierogatto, Crocchetta e i suoi 65 fratelli e tanti volontari per promuovere le adozioni.

