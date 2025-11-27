Nuovi accertamenti dei carabinieri nell’abitazione di via Pietro Aretino, a Olbia, dove vivono Maria Giovanna Meloni, 45 anni, e Giorgio Beccu, 52. I due sono indagati per la scomparsa di Rosa Bechere, la donna di 62 anni con disabilità di cui non si hanno più tracce dal 25 novembre 2022. Nelle ultime ore gli specialisti del Ris di Cagliari, insieme ai militari del reparto territoriale, hanno eseguito ulteriori sopralluoghi alla ricerca di oggetti e tracce biologiche che possano aiutare a chiarire il destino della pensionata.

Bechere era la compagna di Davide Iannelli, detenuto nel carcere di Sassari per l’omicidio di Tony Cozzolino, con una condanna all’ergastolo. L’inchiesta, inizialmente avviata dalla Procura di Tempio Pausania, è stata successivamente avocata dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Sassari, che ipotizza l’uccisione della donna e la successiva occultazione del corpo, oltre a un possibile movente economico legato alla sottrazione di denaro.

Meloni e Beccu, assistiti dagli avvocati Angelo Merlini e Giampaolo Murrighile, hanno sempre negato ogni coinvolgimento nella sparizione, ribadendo la propria estraneità ai fatti. Le nuove operazioni dei Ris mirano a cercare elementi che possano far finalmente luce su un caso rimasto irrisolto da quasi tre anni.