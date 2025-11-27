Prenderà il via domani alle 10 nel Centro Congressi della Fiera di Cagliari, l’evento di apertura delle celebrazioni per il Centenario di Confindustria Sardegna Meridionale, intitolato “100 anni per le imprese – Produciamo futuro in Sardegna”. Un appuntamento che riunirà centinaia di imprese da tutta l’isola e numerose personalità istituzionali, economiche e accademiche, segnando l’avvio di un anno dedicato alla storia e al futuro del sistema produttivo sardo.

Alla giornata prenderanno parte rappresentanti di primo piano delle istituzioni nazionali e regionali. Tra gli ospiti annunciati figurano la Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (in collegamento), il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi (in collegamento), e il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini (in collegamento). Presenti in sala anche la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, il Responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, e il Responsabile Relazioni Istituzionali di Allianz, Massimo Roccia.

L’apertura sarà affidata all’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda della Brigata Sassari, simbolo identitario della Sardegna.

Un secolo di industria e sviluppo

Fondata il 29 novembre 1925, la Confindustria Sardegna Meridionale nacque come prima rappresentanza stabile di un centinaio di imprenditori impegnati a sostenere l’industrializzazione in una regione ancora fortemente arretrata. Nel corso di un secolo, l’associazione ha accompagnato l’evoluzione economica dell’isola: dalla nascita dell’industria moderna allo sviluppo dei poli energetico-industriali, fino alla successiva diversificazione produttiva.

A partire dagli anni Novanta, l’organizzazione ha orientato la propria attività verso logistica, innovazione, internazionalizzazione e competitività, rappresentando oggi 800 imprese, oltre 30 mila addetti e un settore produttivo che contribuisce in modo determinante allo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Imprese, giovani e futuro

Il Centenario non sarà soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione per discutere il ruolo delle imprese nelle sfide future: innovazione, sostenibilità, infrastrutture e trasformazione globale dei mercati.

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani. All’interno del Centro Congressi verrà allestito uno spazio per favorire il dialogo tra studenti degli istituti tecnici superiori e il mondo produttivo, con l’obiettivo di creare un ponte tra scuola e impresa e promuovere nuove opportunità di crescita e collaborazione.

Il docufilm dei 100 anni

Al termine del convegno sarà presentato il docufilm “Confindustria Sardegna Meridionale – 100 anni con le imprese”, un racconto per immagini che ripercorre la storia associativa e l’evoluzione del tessuto produttivo sardo nel corso del secolo.

Le registrazioni per l’evento saranno aperte dalle 9:00 alle 9:45. La chiusura dei lavori è prevista per le 13:00. La partecipazione è gratuita ma richiede iscrizione tramite il link disponibile sul sito di Confindustria Sardegna.