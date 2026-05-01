Cagliari, treni presi d’assalto per raggiungere la festa: 10 convogli straordinari sulla linea Cagliari- San Gavino/Oristano per consentire ai viaggiatori di raggiungere il capoluogo da diverse località dell’isola.

Migliaia di fedeli hanno scelto il trasporto pubblico per arrivare a Cagliari in occasione della 370ª Festa di Sant’Efisio, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in collaborazione con la Regione Sardegna, ha attivato icollegamenti aggiuntivi che hanno offerto complessivamente 3 mila posti in più rispetto al servizio ordinario. Questi si sono aggiunti ai 106 treni normalmente in circolazione nei fine settimana in Sardegna, portando l’offerta complessiva a 116 treni e circa 21mila posti disponibili.

Il potenziamento del servizio ha consentito ai passeggeri di lasciare l’auto a casa e raggiungere l’evento in modo comodo e sicuro.