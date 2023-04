Trexenta Experience tra la necropoli di “Monte Luna” e le domus de janas “Is Concas” e “Riu Sa Mela”

Un evento che richiama migliaia di visitatori e che ogni tappa non risparmia sorprese e forti emozioni. Appuntamento quindi per il 29 e il 30 aprile: la partenza da Senorbì direzione Necropoli di Monte Luna è prevista per le ore 9.30 con visita guidata a cura della Società Cooperativa Sa Domu Nosta. Dalle ore 10.15 sarà visitabile il Museo Sa Domu Nosta, mentre alle ore 12 si potrà degustare lo yogurt della Latteria Sirigu e il miele dell’Azienda SardaBee di Stefano Sirigu, risultato tra i dieci migliori d’Italia – presentazione a cura di MattiaSirigu. Sarà possibile partecipare anche a una degustazione guidata di vini, a cura di Antonio Manca della Cantina Trexenta, tra le ore 12 e le 13.

Dopo la pausa pranzo, alle 15.30 Chiesa Santa Mariedda, visita guidata a cura della Società Cooperativa Sa Domu Nosta.

I laboratori: Dalle ore 16.30 – Villa Aresu, Sisini “Tradizioni Antichi Mestieri Segariu” -Panificazione con lievito madre e cottura forno a legna. Panificazione coccoi pintau e cottura. Laboratorio fregula fatta a mano, panadine con la semola di grano duro, torrone tradizionale, gateau -Esposizione ceramiche e laboratorio per bambini -Impagliatura sedie, cestini e crobisi -Esposizione di ossidiana -Laboratorio tegole sarde -Costruzione croce fieno grano capelli -Dimostrazione di uncinetto e ricamo -Esibizione Musicale a cura di Marco e Andrea Sollai.

Alle ore 18 Cooking Class a cura dello Chef Alessandro Cocco.

Il 30 aprile sarà Guasila a ospitare i visitatori. Alle ore 8 Santa Messa presso il Santuario Diocesano della Beata Vergine Assunta, alle ore 10 Chiesa della Madonna D’Itria – Colazione di Benvenuto – Tour in Quad Bosa Motori – alla scoperta del territorio. Ore 10.30 – Chiesa della Madonna d’Itria Il Romanico in Trexenta.

Alle ore 11.30 passeggiata verso la località Is Concas

Ore 12: Dal forno di Ignazino – Lavorazione e cottura a legna de su moddizzosu a frommentu sardu a cura di lgnazino Etzi e Lucio Ulargiu.

Ore 13 – Degustazione prodotti tipici locali e pranzo libero

Ore 15 visita guidata alla scoperta delle domus de janas Is Concas e Riu Sa Mela – Tour in Quad Bosa Motori alla scoperta del territorio- prova gratuita, posti limitati. Richiesta prenotazione su whatsapp al numero 366 19 44 444 entro il 28 aprile.

Ore 12- 16.30 – Laboratorio di dolci alle mandorle a cura della Pasticceria Dolc&caffè -Gueffus -Amaretti