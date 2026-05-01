Iglesias, fine delle ricerche per Giuseppe Marchesi, 77 anni, l’uomo che era scomparso l’8 settembre 2025: martedì 5 maggio si svolgerà il funerale.

Viveva da poco con la famiglia a Iglesias, l’8 settembre alle ore 15 era uscito da casa, senza avvisare e senza fare più rientro.

Era stato avvistato in città e anche nella frazione di Monteponi, vicino a una miniera dismessa. La famiglia si era rivolta anche a “Chi l’ha visto” per ritrovarlo e il Comune aveva lanciato un appello sui social.

Oggi la figlia ha comunicato il triste epilogo: “Volevo ringraziare tutte le associazioni Missing people Sardinia Macchia Monteponi SOCCORSO IGLESIAS Volontariato tutte le forze dell’ordine che si sono impegnati nelle ricerche, il comune di Comune di Iglesias per averci aiutato nelle ricerche di mio padre e il supporto morale in questo periodo grigio che ha colpito la mia famiglia. Un ringraziamento speciale alla famiglia di mia mamma che ha collaborato nelle spese funerarie.

Martedì 5 maggio ore 10,30 ci sarà l’ultimo saluto a papà nella Chiesa di Nostra Signora di Valverde a Iglesias.

Chi volesse venire siamo più che felici.

Grazie veramente di cuore a tutti voi per il vostro appoggio e affetto”.