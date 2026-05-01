È stato annunciato pochi minuti fa da parte di Ottavio Nieddu e Antonello Piras l’annullamento delle celebrazioni che si sarebbero tenute in Piazza del Carmine per rispetto della morte di Elena Siddi, la consorella di Sarroch morta improvvisamente questa mattina a soli 55 anni poco prima della sfilata.

Una tragedia che si è consumata poche ore prima della processione alla quale avrebbe preso parte come ogni anno.

In paese è lutto, l’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Elena Siddi, membro prezioso del Comitato per i festeggiamenti di Sant’Efisio e Santa Vittoria e dell’Associazione Cavalieri e Carradoris di Sarroch.

In piazza del Carmine avrebbero dovuto esibirsi tutti i gruppi folkloristici che hanno partecipato alla sfilata: un momento di gioia che contrastava troppo con il dolore per la perdita di Elena.

Cagliari ha voluto ricordare anche Gaia Costa, la 24enne investita a Porto Torres la scorsa estate. I genitori sono stati premiati con il Toson d’Oro: la madre Deborah ha indossato l’abito tradizionale del gruppo di Villanova, così come Gaia amava fare ogni anno. Infatti, una splendida foto della giovane campeggia nel Municipio cagliaritano, simbolo di bellezza, tradizione e ricordo.

FOTO di DAVIDE LOI