CAGLIARI – La festa di Sant’Efisio è fede, identità e memoria collettiva. Una ricorrenza profondamente radicata nella storia di Cagliari e della Sardegna. Una data che peraltro coincide con la giornata dedicata ai lavoratori.

Nel suo intervento, il sindaco Massimo Zedda ha tracciato un quadro che tiene insieme devozione e attualità, senza tralasciare il dolore che ha segnato queste ore. Il primo pensiero è stato per Matteo Etzi, carradore di Sarroch, vittima di una tragedia avvenuta in mattinata, e per Gaia Costa, la giovane investita a Porto Cervo, da sempre legata alla processione di Sant’Efisio. Un ricordo, quest’ultimo, condiviso anche in Municipio insieme alla famiglia, nel corso delle celebrazioni ufficiali.

Accanto al cordoglio, emerge con forza il valore di un rito che si rinnova da oltre 370 anni e che continua a rappresentare uno dei momenti più identitari per l’Isola. La processione, con il suo carico di storia e partecipazione popolare, resta un simbolo di unità, capace di coinvolgere istituzioni, confraternite, fedeli, volontari e intere comunità.

Non manca, però, uno sguardo alle difficoltà. L’edizione 2026 è segnata dall’assenza dei buoi, conseguenza dei focolai di dermatite bovina che hanno colpito il comparto zootecnico. Un’assenza che pesa sul piano simbolico e che si accompagna alla solidarietà espressa agli allevatori coinvolti.

Zedda ha richiamato quindi cittadini e visitatori a vivere pienamente i giorni della festa, avviati il 24 aprile e destinati a concludersi il 4 maggio con il rientro del Santo in città e lo scioglimento del voto, culmine di un percorso lungo ed emozionante.

Ma è nel riferimento al Primo Maggio che il messaggio ha assunto un tono ancora più netto. Il sindaco ha scceso i riflettori sulle fragilità del mondo del lavoro: disoccupazione, precarietà, diritti non riconosciuti, disparità salariali. Un passaggio che si è allargato anche al dramma delle morti bianche, richiamando con forza il valore del lavoro non solo come diritto, ma come fondamento di dignità, indipendenza e progresso sociale.