Una malattia fulminante scoperta 15 giorni fa, poi la tragedia. Se ne è andata a soli 39 anni Sara Gastaldello, originaria di Salvatronda in provincia di Treviso e madre di una bimba di soli 4 mesi, nata lo scorso 16 dicembre.
Come riporta Il Gazzettino, la piccola è frutto del grande amore con Matteo, compagno di vita di Sara da 19 anni. Una storia solida, costruita giorno dopo giorno e coronata dalla nascita della loro bambina.
Negli ultimi giorni di vita di Sara, lo scorso 25 aprile, hanno deciso di sposarsi per sigillare la loro unione per sempre. Un momento toccante avvenuto in ospedale celebrato dal parroco Don Andrea alla presenza delle persone a loro più care. Una vita piena da madre e lavoratrice come funzionaria della direzione sanitaria della Regione Veneto spezzata in pochi giorni.