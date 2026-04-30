Tragedia nel pomeriggio di ieri Canaro, lungo l’argine del Po. Una ragazza di soli 18 anni è morta in un terribile incidente mentre si trovava in auto con degli amici. Per cause ancora da accertare, la BMW sulla quale viaggiava Rita è uscita di strada finendo in una scarpata. L’incidente è stato segnalato da alcuni ciclisti che transitavano in zona. Per la giovanissima, originaria della provincia di Ferrara, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i passeggeri dalle lamiere. Ferito ma non in modo grave il conducente della vettura mentre un’altra ragazza è stata trasportata in ospedale in condizioni più serie ma non sarebbe in pericolo di vita.