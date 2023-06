Furti seriali su auto in sosta e all’interno di garage e giardini: una denuncia a Selargius.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Selargius, per furto aggravato e continuato, una loro vecchia conoscenza, un cinquantunenne disoccupato del posto. Lavorando su quattro furti commessi nel mese di maggio, dopo un’accurata visione delle immagini registrate da una pluralità di telecamere pubbliche e private di alcuni sistemi di videosorveglianza, i militari hanno identificato l’uomo come responsabile. Si tratta di un furto commesso su un’auto in sosta e di tre ulteriori furti avvenuti nelle pertinenze di alcune abitazioni, precisamente in due garage e in un giardino.