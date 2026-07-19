Dramma in queste ore nel quartiere Pilastro di Bologna. Un uomo di 42 anni è morto mentre veniva ammanettato dagli agenti della polizia. Secondo quanto emerso fino ad ora, il 42 sarebbe andato in arresto cardiaco. La famiglia dell’uomo, sconvolta dalla tragedia, chiede verità sull’accaduto.

La dinamica e le cause della morte sono tutte da verificare.

“Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un’auto. Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l’ausilio dei sanitari del 118 e dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, l’uomo è deceduto”, le precisazione della questura di Bologna.