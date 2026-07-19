Oggi Cagliari e la chiesa sarda piangono una figura di riferimento per i fedeli e tutta la comunità. Si è spento a 77 anni don Antonello Mura, che per tutta la vita ha dedicato ogni energia al Vangelo e alla missione che aveva assunto ufficialmente nel 1978, anno in cui diventò sacerdote.

Poi, 26 anni fa la scoperta della malattia che mai gli ha impedito di adempiere al ruolo che con amore e dedizione aveva scelto, fino all’ultimo.

“Oggi il Signore ha chiamato al premio eterno Don Antonello Mura, che tra gli altri incarichi pastorali in Diocesi, dal 1984 al 1987 è stato vice parroco a San Pietro ad Assemini”, il saluto commosso della parrocchia asseminese. “In tanti è ancora vivo il ricordo di quegli anni e della sua presenza, e anche lui non cessava di ricordare gli anni asseminesi e le persone conosciute allora.”

L’ ultimo saluto a Don Mura sarà celebrato martedì 21 luglio alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale Madonna della Strada a Cagliari.