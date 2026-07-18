Tragedia in un hotel di Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina della struttura.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, la piccola sarebbe finita in acqua nel momento in cui il padre si era allontanato.

Inutili purtroppo i soccorsi giunti tempestivamente sul posto, la bimba non ce l’ha fatta.

In quel momento la piscina era chiusa quindi il bagnino della struttura non doveva essere presente. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’accaduto per capire se se le piccola si sia tuffata o sia scivolata accidentalmente.