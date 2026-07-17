Momento di panico e follia ieri sera a Collegno, in provincia di Torino. Un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato accoltellato e ucciso al culmine di una lite con un’automobilista. L’uomo, 51 anni, si sarebbe adirato perché non riusciva a passare.

Secondo quanto emerso finora, Greco stava conversando con una persona quando il 51enne è arrivato con la sua auto reclamando animatamente di passare. Da lì la conversazione è degenerata in insulti, fino alla coltellata fatale all’81enne.

Dopo il delitto, sarebbe fuggito immediatamente per poi essere rintracciato qualche ora dopo dai carabinieri di Rivoli. Il 51enne si trova adesso in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi.