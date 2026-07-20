L’ex scuola di via Abruzzi si prepara a una nuova vita. L’immobile, inutilizzato da anni nel cuore di Is Mirrionis, sarà trasformato in un centro dedicato alla salute e al benessere degli anziani grazie a un progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Cagliari e finanziato con fondi del Programma regionale FESR Sardegna 2021-2027. La struttura ospiterà due servizi distinti ma strettamente collegati. Il primo sarà un Centro Salute di Quartiere, con ambulatori specialistici, spazi per il personale sanitario e aree destinate all’accoglienza degli utenti. Il secondo sarà un Centro Diurno dedicato alla terza età, dove verranno organizzate attività ricreative, laboratori e iniziative per favorire la socializzazione e contrastare la solitudine.

L’intervento prevede una completa ristrutturazione dell’edificio, con particolare attenzione all’efficienza energetica. Saranno installati nuovi impianti tecnologici, sistemi di climatizzazione a basso consumo, pompe di calore e sarà predisposto l’edificio per l’eventuale installazione di pannelli fotovoltaici. Non solo gli spazi interni. Il progetto interesserà anche l’area esterna, che sarà completamente riqualificata con percorsi pedonali accessibili, nuove rampe e soluzioni studiate per eliminare le barriere architettoniche, rendendo la struttura facilmente fruibile anche dalle persone con ridotta mobilità.

L’obiettivo dell’amministrazione è recuperare un immobile pubblico oggi inutilizzato e restituirlo al quartiere con una funzione sociale e sanitaria, rafforzando i servizi di prossimità in una delle zone della città dove cresce il numero dei residenti anziani. Un intervento che punta a coniugare rigenerazione urbana, inclusione sociale e attenzione alla qualità della vita.